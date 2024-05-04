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Adana'da Çocuğumu Anlıyorum Festivali Açıldı

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Adana'da düzenlenen 'Çocuğumu Anlıyorum Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Festivalde çocuklar bilim ve oyun atölyeleri hakkında bilgilendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, etkinliğin önemine vurgu yaparak, çocukların kendi fikirleriyle yetiştiğini belirtti.

Adana'da, "Çocuğumu Anlıyorum Festivali"nin açılışı törenle yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (DASEV) ve bir psikolojik danışmanlık merkezi tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festivalde, çocuklar gönüllü öğretmenler ve psikologlar eşliğinde bilim ve oyun atölyeleri hakkında bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu belirtti.

Festivalin çok güzel geçtiğini anlatan Karalar, "Çocukların gözünden dünyayı tanımak, çocukların gözünden bakmak, çocukları anlayabilmek başka bir yön. Bu, önemli bir şey. Şimdiki çocuklar gerçekten kendi fikirleriyle yetişiyorlar. Kendi fikirlerinin olduğunu da kabul etmemiz lazım." diye konuştu.

Söyleşilerin de düzenlendiği festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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