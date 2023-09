41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Ön Gösterimi Yapıldı

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen "41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi"nin ön gösterimi yapıldı.

Etkinlikte, genç sanatçılara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada ödül alan eserler Akbank Sanat'ta sergilendi.

Açılışta bir konuşma yapan Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, yarışmaya her yıl giderek artan bir ilgiyle karşılaştıkları için memnun olduklarını dile getirerek, "Bu yıl da Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışında toplam 1020 başvuru aldık. Değerli jürilerimiz de bunların arasında 19 çalışmayı seçti. Tabii bu mekanın imkanları doğrultusunda seçilen işler oldu." dedi.

Bigalı, yarışmada 13 farklı üniversiteden sanatçının seçildiğini aktararak, "Eminim gençlerimiz için de izleyiciyle buluşmak kendi kariyerlerinde önemli bir fırsat olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkan Yardımcısı Gönül Nuhoğlu da seçilen eserlerin sahibi sanatçıları tebrik ederek, "Tamamen akademi dışından olmama rağmen ben de 1996'da yılında aynı sergide ödül aldım. Bu ödül hayatımın yönünü değiştirdi, ben de genç bir sanatçıya böyle bir katkıda bulunabilirim diye umuyorum." diye konuştu.

Küratörlüğünü Ferhat Özgür'ün üstlendiği, bu yıl filozof Baruch Spinoza'nın "Conatus" kavramını merkeze alan sergide eserleriyle Şeyma Güzelaydın, Okay Özkan, Deniz Varlı, Uğur Bişirci, Cemil Arslan, Yazı Ece Köz, Fatih Umdu, Şener Yılmaz Aslan, Nur Bardakçı, Nazan Özaras, Melike Şevval Akın, Ece Yazıcıgil, Can Memişoğulları, Ahmet Dündar, Nafiz Can Akçalı, Defne Parman, Hüseyin Güler, Ahmet Dündar ve Monica Papi yer alıyor.

Genel ziyaretçilere yarın açılacak sergi, 4 Kasım'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.