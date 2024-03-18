31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Ondrej Krajnak konseri
İzmir Avrupa Caz Festivali'nin son gününde Avrupa cazının önemli isimlerinden Ondrej Krajnak sahne alacak. İKSEV tarafından düzenlenen festival, Ondrej Krajnak konseriyle sona erecek. Konser saat 20.30'da başlayacak ve İKSEV'de ücretsiz atölye etkinliği de gerçekleştirilecek.
31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin son gününde Avrupa cazının önemli isimlerinden Ondrej Krajnak sahne alacak.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 31. İzmir Avrupa Caz Festivali, 20 Mart Çarşamba günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek Ondrej Krajnak konseriyle tamamlanacak.
İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliğinde hazırlanan konser saat 20.30'da başlayacak.
Avrupa cazının önemli isimlerinden Ondrej Krajnak, İKSEV'de ücretsiz atölye etkinliği de gerçekleştirecek.