Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları kortej yürüyüşü ve Sakiler konseri ile devam etti. Edirne Belediyesi Bando Takımı ve Sakiler grubu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

30 Ağustos Zafer Kutlamaları Burdur'da kortej yürüyüşü ve Sakiler konseri ile devam etti

BURDUR - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları Burdur'da kortej yürüyüşü ve Sakiler konseri ile devam etti.

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü ve Sakiler konseri düzenlendi. Çatalpınar kavşağında başlayan kortej yürüyüşü, Edirne Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Kortej yürüyüşünün tamamlanmasının ardından kutlama etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Edirne Belediyesi Bando Takımı, zafer marşları ve sevilen şarkıları icra ederek, vatandaşları hareketlendirdi.

Bando takımının ardından Sakiler grubu sahne aldı. Duygusal şarkılar ve albüm parçalarını seslendiren Sakiler, hem hüzünlendirdi hem de eğlenceli dakikalar yaşattı. Enstrümantal performanslarıyla da göz dolduran Sakiler, Burdurlulara muhteşem bir gece yaşattı.