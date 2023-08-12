20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem konser verdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında piyanist Seonghyeon Leem, Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi. Festival, Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'i konuk etti ve izleyiciler klasik müziğin en seçkin eserlerini dinleme fırsatı buldu. Sanatçının performansı büyük beğeni topladı. Festival 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında piyanist Seonghyeon Leem, Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'i konuk etti.
Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gün batımında başlayan, yıldızların altında devam eden gecede izleyiciler, klasik müziğin en seçkin eserlerinden oluşan eserleri Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'in ellerinden dinledi.
Sanatçı programda çaldığı eserlerle beğeni topladı.
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali???????, 28 Ağustos'a kadar sürecek.