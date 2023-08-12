20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında piyanist Seonghyeon Leem, Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi. Festival, Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'i konuk etti ve izleyiciler klasik müziğin en seçkin eserlerini dinleme fırsatı buldu. Sanatçının performansı büyük beğeni topladı. Festival 28 Ağustos'a kadar devam edecek.