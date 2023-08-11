2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başladı

İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali, zanaatkarlar sokağının açılışı ve kortej yürüyüşüyle başladı. Festival, UNESCO tarafından 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak ilan edilmesi nedeniyle Veysel Şatıroğlu'na adandı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali, zanaatkarlar sokağının açılışı ve kortej yürüyüşüyle başladı. Dünya kültürlerine ev sahipliği yapan festival, UNESCO tarafından 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edilmesi nedeniyle Veysel Şatıroğlu'na adandı.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali dün başladı. 4 gün boyunca sürecek festival kapsamında uluslararası zanaatkarlar sokağı kuruldu. 27 ülkeye özgü el sanatlarının yanı sıra Anadolu kültürüne ait 32 farklı el emeği ürününün sergilendiği sokağın açılışı, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katılımıyla dün yapıldı.

BOZKURT: ASLA BİRBİRİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ

Açılışın ardından festival, Havana Parkı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüş, Rıfat Ilgaz Açıkhava Tiyatrosu'na ulaşılmasıyla sona erdi. Buradaki gösteriler öncesinde konuşan Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'la ilgili negatif bir algı yaratılmaya çalışıldığını ifade etti. Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kim ne yaparsa yapsın. Biz asla kavga etmeyeceğiz, asla birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. Kim hangi algıyı yaratmaya çalışırsa çalışsın, biz Türkiye'nin, dünyanın her bir köşesinden gelen herkesle barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağız. Zira birlik beraberlik içinde yaşadığımızda bir anlamı var yaşamanın. O yüzden biz de dünyanın ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen herkesle bir arada yaşamayı vazgeçilmez hedefimiz koyduk. Belediye hizmetleri zaten yapılıyor. Aldığımız tabloyu düzeltiyoruz. Diğer temel ihtiyaçların giderilmesi için de birçok çalışmayı yürütüyoruz ama bu yeterli değil. Zira Esenyurt'un içinde o kadar büyük zenginlik var ki bu zenginliği herkesle, Türkiye'yle, dünyayla paylaşmamız lazım. O yüzden sanatla, zanaatla, edebiyatla, kültürle bağımızı asla koparmayacağız. Her yıl geleneksel olarak festivallerimiz devam edecek. Geçen sene yaptığımız festival, Esenyurt'ta büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek.

"40 FARKLI ÜLKEDEN KATILIM VAR"

Geçen yıl 16 farklı ülkeden katılım vardı. Bugün 40 farklı ülkeden katılım var ve bu giderek büyüyecek. Bütün söylenenlere rağmen Esenyurtlular, Türkiye'nin en gönlü zengin insanlarının oluşturduğu insanlardır. Bu kadar farklı coğrafyadan insan yaşamasına rağmen neredeyse hiç denecek düzeyde kavga eden, yansıtıldığı gibi değil, maalesef böyle bir gerçeklik var. Gönlü zengin, emektar, birbiriyle barış içinde yaşayanların kentidir. Umudun, barışın, kardeşliğin, dostluğun kentidir. Bütün ayrıştırma politikalarına rağmen biz böyle kalmaya devam edeceğiz. Festival bu yıl ayrıca coğrafyamızın değerli üstadı Aşık Veysel'in anısına da düzenleniyor. Aşık Veysel bizim coğrafyamızın en önemli insanlarından bir tanesi. Gönlü zengin, sevgi dolu, birçok unutulmaz eseri ülkemize kazandırmış bir kişilik. Rahmetle kendisini anıyorum. Her yıl bir değerli kişiliğe sahip çıkacağız bundan sonraki yıllarda, onların anısına yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Güzel bir festival olsun inşallah ve dünyayı güzellik kurtaracak diyorum."

KONUK EKİPLERDEN AŞIK VEYSEL GÖSTERİSİ

Aşık Veysel hakkında hazırlanan kısa bir belgesel gösterimi yapıldı. Konuk ekiplerin Aşık Veysel anısına hazırladıkları gösterinin de sahnelenmesinin ardından uluslararası halk dansları toplulukları gösterileri de yapıldı. Festivalde yarın Ceylan Ertem, ertesi gün Yeni Türkü, son gün de Yüksek Sadakat sahne alacak.