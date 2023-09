Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı.

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonuyla hayata geçirilen festivalin tanıtımında konuşan idari direktör Filiz Dağ, festivalin alanında ilk olduğunu belirterek, "Özellikle yeni neslimizin de ilgi duyduğu görsel efektler, bilimsel içeriklerle hatta oyun dünyasının hikayelerinde onları karşılamayı, bu alanda içerik üretenleri desteklemeyi istiyoruz. Dünya, robotları, uzayı, genetiği, yapay zekayı, dijital sanatları kısaca geleceği ve toplumları tasarlamayı konuşurken, bizim seyirci kalmamız mümkün olamaz. İsmimizden de anlaşıldığı üzere festivalimizde uluslararası değil evrenselliğe vurgu yapıyoruz. Bakarsınız birkaç yıl sonra bir jüri üyemiz bir uzay istasyonundan katılımda bulunur." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sene festivalimizin tam bir şenlik olmasını hedefliyoruz"

Festivalin idari direktörü Dağ, geleceğin teknolojik araçları ile bilimin imkanlarını sanatla bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lansmanımızda da göstermek istediğimiz gibi deneyimi öne çıkaran bir festival olmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimize sadece film izlemeyi değil teknolojinin imkanlarını kullanarak farklı deneyimleri de sunuyoruz. Ayrıca önümüzdeki sene festivalimizin tam bir şenlik olmasını hedefliyoruz. Uluslararası bir müzik grubunun konseri, sokaklarda kortejler, tematik kostüm partisi, 3D ve 5D deneyim alanları, bilim insanlarıyla söyleşiler. Burada ilk kez söylemiş olayım çok büyük bir müzik grubunu Türkiye'ye getireceğiz."

Festivalin Ulusal Yarışması'nda Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla", Kaan Müjdeci'nin "Iguana Tokyo", Çağrı Cem Bayraklı'nın "Hizli Ayaklar Olimpiyat Yolunda", Barış Sarhan'ın "Cemil Şov", Erdem Tepegöz'ün "Gölgelerin İçinde", Sezgin Cengiz'in "Tebessüm" ve Can Evrenol'un "Peri: Ağzı Olmayan Kız" filmleri yer alıyor.

Uluslararası seçkide de "Sight Extended", "Vesper", "Archive", "Rescue Earth", "Final Cut" ve "Last Sentinel" filmleri yarışacak.

Özel gösterim seçkisinde ise Jim Jarmusch'un "Only Lovers Left Alive", David Lowery'in "The Green Knigt" ve Kiyoshi Kurosawa'nın "Before We Vanish" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Filmler, 26-29 Eylül tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek.

Festival ile ilgili detaylı bilginin "www.us3f.com" internet sitesinden alınabileceği belirtildi.