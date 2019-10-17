Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Erdoğan'dan Başkan Özdemir'e ziyaret

17.10.2019 15:58

Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özdemir, sendika faaliyetleri kapsamında memleketi Samsun'un Havza ilçesine gelen Erdoğan'ı makamında kabul etti.

Erdoğan, ziyarette Özdemir'e sendikanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Havza'nın gelişiminden memnun olduklarını belirten Erdoğan, "İlçemize her geldiğimiz daha güzel bir halde buluyoruz. Buda bizleri memnun etmekte. Bir Havzalı olarak ilçemiz için elimizden gelen gayreti bizlerde Ankara'da göstermekteyiz." dedi.

Özdemir ise sendikaların önemli birer sivil toplum örgütü olduğunu ifade ederek, "Bir Havzalı olarak hemşehrilerimizin böylesi önemli görevde olması bizleri gururlandırmakta. Biliyoruz ki bizler kadar gurbetteki Havzalı hemşehrilerimiz de memleketleri için çalışmakta. Ziyaretinizden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu

Kaynak: AA