Kula'da hayatını kaybeden eski MHP İlçe Başkanı Mehmet Arık son yolculuğuna uğurlandı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kula İlçesinde vefat eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İlçe Başkanı Mehmet Arık son yolculuğuna uğurlandı.
KULA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde vefat eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İlçe Başkanı Mehmet Arık son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Arık'ın cenazesi, Süleyman Şah Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kula Asri Mezarlığına defnedildi.
Arık'ın cenazesine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Çakan, teşkilat üyeleri, ailesi ve sevenleri katıldı.