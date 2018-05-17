Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği Törenine 32 Değil, 22 Ülke Katılmış

ABD'nin Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ne Kudüs'e taşıması törenine, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı gibi 32 ülkenin katılmadığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz'in haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail basınına verdiği listede yer alan bazı ülkelerin büyükelçiliğin açılış törenine katılmadığı ifade edildi.

32 DEĞİL, 22 ÜLKE KATILDI

Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği törenine açıklanan 32 rakamının yerine sadece 22 ülkeni katıldığı ortaya çıktı.

KATILMAYAN ÜLKELER

Törene katılacağı belirtilen ancak törende yer almayan ülkeler ise şunlar:

Fildişi Sahilleri

El Salvador

Panama

Peru

Filipinler

Sırbistan

Güney Sudan

Tayland

Ukrayna

Arnavutluk

Vietnam.

Ivanka Trump, törende böyle görüntülenmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın törene katılma kararı alan ülkelerin listesini 'daha fazla' göstermesinin nedeni bilinmiyor.

62 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCESİ YARALANDI

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.