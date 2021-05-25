Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Halkalı Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Sevilay Palabıyık'ın (59), bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kızı Tuğçe S.'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Tuğçe S., Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Halkalı Merkez Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Sevilay Palabıyık'tan (59) haber alamayan eski eşi Sayit S. durumu polise bildirmiş, adrese giden polis ekipleri, kızı Tuğçe S.'nin (35) çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde arama yapmıştı.

Ekipler, banyoda Sevilay Palabıyık'ın parçalara ayrılmış cesedini bulmuş, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Tuğçe S.'ye yaklaşık 4 yıl önce şizofreni tanısı konduğu, acil tıp teknisyeni olarak çalışan kadının, hastalık teşhisi konulması üzerine görevinden ayrıldığı ancak tedavi görmediği belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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