Küçük kızın kafası balkon demirlerine sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı
Küçük kızın kafası balkon demirlerine sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı Ankara'nın Sincan ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle aile ile birlikte evde kalan küçük kızın başı balkon demirlerini sıkıştı.
26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:51
Küçük kızın kafası balkon demirlerine sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde korona virüs tedbirleri nedeniyle aile ile birlikte evde kalan küçük kızın başı balkon demirlerini sıkıştı. Küçük kızı itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Sincan'da evde durmaktan canı sıkılan küçük bir kız çocuğu evinin balkonuna çıkarak sokağı seyretmek istedi. Küçük kızın başı soktuğu balkon demirleri arasına sıkıştı. Ailesi küçük kızı kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. Sincan itfaiyesine bağlı ekipler minik kızı sıkıştığı balkon demirlerinden kurtardı.
Kaynak: İHA