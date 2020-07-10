KTO'da E-Ticaret Ve Sosyal Medya Eğitimi Körfez Ticaret Odası devam eden pandemi sürecinde de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu Kapsamda Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile eğitmen Ersan Ertürk tarafından e-ticaret ve sosyal medya eğitimi verildi.

EĞİTİME İLGİ BÜYÜK OLDU

Körfez Ticaret Odası'nın üyelerinin dijital dönüşümüne katkı sunmak KOBİ'lerin dijital dünyada iş yapabilme ve E-ticaret ekosisteminin sağlayacağı konularda farkındalığı arttırmak üzere Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve sosyal medya eğitimi verildi. Bu kapsamda verilen eğitimde online satış stratejileri, yurt dışı pazarlar için alternatif çözümler, açıkpazarların seçimi ve yönetimi, dijital pazarlamanın sunduğu fırsatlara yönelik cevaplar eğitmen Ersan Ertürk'ün sunumu ile katılımcılar ile paylaşıldı. Körfez Ticaret Odası ile Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile yapılan eğitimde konuşan KTO Genel Sekreteri Berat Nas üyelerimizin dijital stratejilerine ve kapasitelerinin gelişmesine destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Dijitalleşmeyle birlikte e-ticaret sistemlerine uyum sağlamak ve üyelerimizin dijital becerilerinin gelişeceği kanaatindeyiz.

Kaynak: Bültenler