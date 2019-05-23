Krv Başbakanı Laschet: Müslümanlar Toplumumuzun Parçasıdır

Türklerin çoğunlukta olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) Başbakanı Armin Laschet, eyalet başkenti Düsseldorf'ta iftar yemeği verdi. Başbakanlık Binası'nda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftarda davetlilere hitap eden KRV Başbakanı Laschet, Müslüman ve Yahudilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara dikkat çekerek, 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi.

KRV eyaletinde geçtiğimiz yıl Müslümanlara yönelik 156, Antisemitizm motifli ise 350 saldırı gerçekleştirildiğine işaret eden Laschet,1993 yılında Solingen Faciası'nda 5 aile bireyini yitiren Genç ailesine yönelik saldırının ise bu tür saldırıların en korkunçlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Bu yıl ilk kez 28 Mayıs'ta Duisburg'da gençlere yönelik çalışmalar yapan 'Jungs e.V. Derneği'ne 'Mevlüde Genç Ödülü' vereceklerini hatırlatan Laschet, "Böyle bir ödül vermemizde belirleyici olan, o günden bugüne kadar Mevlüde Genç'in sergilediği tutum, vermiş olduğu birlik ve beraberlik mesajları olmuştur" dedi.

"MÜSLÜMANLAR TOPLUMUMUZUN PARÇASI"

Laschet, "Müslümanlar bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Bu sebeple Müslüman ve diğer dinlerden olanlar bir araya geldik. Bir masanın etrafında buluşup sohbet etmemize vesile olan bu süreç, aynı zamanda ön yargıların ortadan kaldırılmasına vesile oluyor. Birçok yerde antisemitizm ve Müslüman karşıtlığının mevcut olduğunu biliyoruz. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça ön yargılar yok olacaktır" dedi.

Kilise ve Camilere yönelik terör olaylarını hatırlatan Armin Laschet, "Yeni Zelanda'da Müslümanlara, Sri Lanka'da Hristiyanlara yönelik saldırılar oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde dini vecibelerini yerine getiren insanlara ve mabetlerine yönelik saldırılar oldu. Bu saldırıların tümüne insanlar hep birlikte yas tuttu ve üzüldü. Burada yaşayan insanlar 'bize yönelik de saldırılar olur mu?' diye endişelendi. Devlet olarak, yetkililer olarak bu tür saldırılara karşı herkesi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

KRV Başbakanı Armin Laschet, 26 Mayıs Pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimleri olacağını hatırlatarak, çok sayıda dini kuruluşun ırkçı ve popülist partilere oy vermeme çağrısı yapmasını önemsediklerini vurguladı.

Laschet, KRV eyalet meclisinde bu yıl 'Müslüman çocukların İslam din dersi' konusunda yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını hatırlatarak, "Biz anayasal olarak doğru olanı yapmaya çalışacağız, çetrefilli ve zor bir konu. Bu konu kendi dinlerini öğrenmek isteyen 400 bin Müslüman öğrenciyi yakından ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı. - Ngör

Kaynak: DHA