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Çin'de Kripto ile Yasa Dışı Döviz Değişimi Ağı Çökertildi

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Çin'in Jilin eyaletinde, kripto para kullanarak yasa dışı döviz değişimi yapan büyük bir ağ ortaya çıkarıldı. Operasyon sırasında, en az 295 milyon dolar değerinde Çin Yuanı ve Güney Kore Wonu arasında yasa dışı döviz işlemleri yapıldığı belirlendi. Altı kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin kripto paraların anonimlik ve merkezi olmayan yapısını kullanarak yasadışı döviz işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çin'de yasa dışı bir şekilde kripto para kullanarak döviz işlemleri gerçekleştiren büyük bir ağ ortaya çıkarıldı. Çin'in Jilin eyaletindeki operasyon sırasında 295 milyon dolar değerinde Çin Yuanı ve Güney Kore Wonu değişimi yapıldığı tespit edildi.

Çin, Kripto Para Kullanılarak Gerçekleştirilen Milyon Dolarlık Döviz İşlemlerini Ortaya Çıkardı

Çin'de, kripto para kullanarak yasadışı döviz değişimi yapan büyük bir ağ ortaya çıkarıldı. Jilin eyaletinde gerçekleştirilen operasyonla, en az 2,14 milyar yuan (yaklaşık 295,8 milyon dolar) değerinde Çin Yuanı ve Güney Kore Wonu arasında yasa dışı döviz işlemleri yapıldığı belirlendi.

Yerel polis tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre, bu operasyonda altı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kripto paraların sağladığı anonimlik ve merkezi olmayan yapıyı kullanarak yasadışı döviz işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu işlemler sırasında yerel banka hesapları ve bazı kripto para birimleri kullanıldı.

Ayrıca, Güney Kore'den ithalat ve ihracatla uğraşan şirketler, sınır ötesi e-ticaret platformları ve çeşitli ticari kuruluşlar bu illegal ağın döviz işlemlerinde önemli roller oynadı. Çin'in katı sermaye kontrolü politikalarına rağmen bu tür yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için daha fazla tedbir alınması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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