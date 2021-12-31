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Kremlin: Putin-Biden görüşmesi samimi, iş odaklı ve faydalı oldu

Kremlin: Putin-Biden görüşmesi samimi, iş odaklı ve faydalı oldu
AA / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin samimi, iş odaklı ve her iki taraf için faydalı olduğu bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin samimi, iş odaklı ve her iki taraf için faydalı olduğu bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sonrasında açıklama yapıldı.

Görüşmenin ana konusunun iki liderin 7 Aralık'ta çevrim içi yaptığı görüşmede ele aldığı Rusya'ya yönelik güvenlik garantileri olduğu kaydedilen açıklamada, Putin'in NATO ve ABD'ye iletilen güvenlik garantileri taslağındaki "ilkeli yaklaşımların ayrıntılı açıklamalarını" yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmede, NATO'nun doğuya ilerlemesi ve Rusya sınırlarının yakın çevresine tehdit edici silah sistemlerinin konuşlandırılması hariç, ortak çalışmanın sonucunun sağlam yasal garantiler olması gerektiğinin altı çizildi. Her ülkenin güvenliğinin ancak güvenliğin bölünmezliği ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınmasıyla sağlanabileceği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Belirlenen konularda ciddi ve anlamlı diyaloğa karşılıklı hazır olunduğu belirtilen açıklamada, görüşmelerin öncelikle 9-10 Ocak'ta Cenevre'de, ardından Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde 12 Ocak'ta Brüksel'de yapılacağı, 13 Ocak'ta ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda (AGİT) müzakerelerin başlayacağı bildirildi.

Her iki liderin söz konusu toplantıları, somut sonuçlara mümkün olan en kısa sürede ulaşılmasını göz önünde bulundurarak ikili formatta ve kişisel olarak kontrol etme konusunda anlaştığı aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda Joe Biden, Rusya ve ABD'nin Avrupa'da ve bir bütün olarak dünyada istikrarı sağlama konusundaki özel sorumluluğunu vurguladı, ayrıca Washington'un Ukrayna topraklarına saldırı silahları yerleştirme niyeti olmadığının altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

-Yeni yaptırımlar Rus-Amerikan ilişkilerini tamamen sonlandırır

Biden'ın Ukrayna'daki durumun tırmanması durumunda Rusya'ya karşı "geniş çaplı" yaptırım kararları alma seçeneğine Rus tarafının cevap verdiği bildirilen açıklamada, yaptırım uygulanması halinde bunun çok ciddi bir hata olacağı, hatta Rus-Amerikan ilişkilerinin tamamen kopma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Liderlerin yeni yıl dileklerini birbirine ilettiği belirtilen açıklamada, "Genel olarak görüşme samimi ve iş odaklı, elbette her iki taraf için de faydalıydı. Düzenli temasların en üst düzeyde sürdürülmesi kararlaştırıldı." denildi.

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AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

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