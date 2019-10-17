Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi
Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun dilinin son derece "sıra dışı" olduğu belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun dilinin son derece "sıra dışı" olduğu belirtildi.
ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı skandal mektuba Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, "Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda böyle bir dille pek karşılaşmazsınız. Oldukça sıra dışı bir mektup" dedi. - MOSKOVA