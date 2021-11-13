Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sağlanan ticari kredi büyüklüğü 668 milyar liraya yaklaştı

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, bugüne kadar Fonun öz kaynakları ve Hazine garantisiyle 667,6 milyar liralık ticari kredi hacmi için toplam 571,3 milyar lira kefalet sağladıklarını belirterek, "Söz konusu kefalet destekli paketlerimizden 498 bin 388 firmamız yararlandı." dedi.

Özegen, AA muhabirine, 1991 yılında kurulan KGF'nin 1994 yılından itibaren aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğünü, 2002 sonrasında da daha etkin bir şekilde kredi kefalet mekanizmalarını işlettiğini söyledi.

KGF'nin Türkiye'de üreten, istihdam eden, katma değer sağlayan, büyük oranda da KOBİ ölçeğindeki işletmelerin uygun koşullarda finansal imkanlara erişimini kolaylaştırdığını ifade eden Özegen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de Fon imkanlarının çok etkin kullanıldığını bildirdi.

Özegen, sağlanan kefaletlerin boyutuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar KGF öz kaynakları ve Hazine garantisiyle toplam 571,3 milyar lira kefalet sağladık, toplam oluşturulan ticari kredi hacmi de yaklaşık 667,6 milyar lira oldu. Söz konusu kefalet destekli paketlerimizden 498 bin 388 firmamız yararlandı. Türkiye'deki 1,5 milyon işletmeden 1 milyonunun aktif olduğu göz önüne alındığında, her iki işletmeden biri KGF kefaletinden istifade ederek, uygun koşullarda krediye erişim sağladı. Bu son derece önemlidir." diye konuştu.

Söz konusu kaynağın büyük bir bölümünün Hazine ve Maliye Bakanlığının garantörlüğüyle 2016 yılından itibaren yararlanıcılara sunulduğuna işaret eden Özegen, toplam kefaletten 559 milyar lirasının, kredi hacminin de 651 milyar lirasının son 5 yıllık dönemde sağlandığını dile getirdi.

Özegen, gelecek dönemde KGF'nin orta ve yüksek teknoloji üretimine geçişte önemli bir işlev üstleneceği bilgisini vererek, bir üst lige çıkmaları için yatırımcıya, sanayiciye ve girişimcilere kefalet sağlayarak uygun koşullarla krediye erişimlerine destek olacaklarını anlattı.

Tüm bankacılık sektörü açısından da KGF kefaletinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özegen, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantör olduğu kefalet mekanizmasının bankacılık sektöründe birinci grup teminat olarak değerlendirildiğini ve bu şekilde bankaların sermaye yeterlilik rasyosuna olumlu yönde etki ettiğini söyledi.

"İlave İstihdam Destek Paketi'nde 10 milyar liralık kredi hacmi"

Özegen, KGF'nin güncel kefalet destekli kredi programlarına da değinerek, dünyada ve Türkiye'de salgının etkileri devam ederken bir süre önce devreye aldıkları Hazine destekli KGF kefaletiyle kullandırılan İlave İstihdam Destek Paketi'nin yeni istihdama katkı sağladığını kaydetti.

Özellikle son dönemde hükümetin önceliklendirdiği yüksek katma değer sağlayan nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik proje odaklı bir mekanizmayı söz konusu destek paketiyle şirketlerin kullanımına sunduklarını hatırlatan Özegen, "İşletmelerin sağladıkları her yeni istihdamda 100 bin lira kredi imkanından yararlanmaları için Hazine destekli kefalet verilecek olup, ayrıca istihdam edilen kişi için işletmenin ödeyeceği SGK primleri de işletmelerin kullandıkları kredinin faiz ödemesinde kullanabilmeleri amacıyla İŞKUR aracılığıyla iade edilecektir." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lere faiz indirimli kredi imkanları

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi ile KOBİ'ler için 35 milyon lira, KOBİ dışı firmalara yönelik de 250 milyon liralık kefalet desteğini sunduklarını belirten Özegen, 3, 4, 5 ve 6. Bölge'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sahip işletmelerin yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla kullanılacak kredileri teminatlandırdıklarını bildirdi.

Özegen, yaklaşık 1 aydır söz konusu paketin kullanıcılara sunulduğuna işaret ederek, 24 ay ödemesiz, 120 ay vadeli kredi imkanının yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik mekanizmasından kaynaklı yaklaşık yüzde 7 faiz indiriminden de kullanıcıların faydalanabileceklerini söyledi.

Türkiye'deki işletmelerin başta ithal ikameli üretim yapanlar olmak üzere yatırımlarını genişletmek için finansman arayışında olduğuna dikkat çeken Özegen, "KOBİ'lerimizi ve 3, 4, 5, 6'ncı bölgelerde yatırım yapan tüm firmalarımızı destek mekanizmalarımızdan yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.

Halen devam eden KOSGEB ile yürüttükleri Soğuk Hava Ünitesi ve Frigorifik Araçlar Destek Paketi'ne ilişkin de bilgi veren Özegen, paketin Türkiye'de soğuk zincirin olmaması nedeniyle oluşan ürün kaybını en aza indirmeye ve gıda enflasyonunu düşürmeye katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

Özegen, KOBİ başına 6,75 milyon lira kefaletle 7,5 milyon liraya kadar kredi imkanının sağlandığını aktararak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliği'ne istinaden "Yerli Malı Belgesi"ne sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç yatırımlarının da kapsam dahilinde olduğunu dile getirdi. Bu pakette de cari faizlere 10 puanlık indirimin KOSGEB tarafından uygulanarak kullanıcılara finansman imkanı sağlandığına dikkati çeken Özegen, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ödeme koşullarıyla firmalara krediye erişim kolaylığı sunulduğunu anlattı.

Özegen, salgın döneminde KGF tarafından ilk kez bireysel kredilere de kefalet sağladıklarını hatırlatarak, KGF kefaletiyle toplamda 42 milyar liralık kredi kaynağının bireysel kullanıcılara seferber edildiğini bildirdi. Erdoğan Özegen, bu pakette de kredi üst limitinin 10 bin lira olduğu bilgisini verdi.

KGF'den ihracatçılara 105 milyar liralık destek

KGF olarak Türkiye'nin ihracatına da çok ciddi katkı sunduklarını vurgulayan Özegen, "İhracatçılarımızın Eximbank başta olmak üzere, tüm bankacılık sektöründe bugüne kadar yaklaşık öz kaynak ve Hazine destekli 105 milyar liralık krediye erişimini KGF kefaletiyle sağlamış durumdayız." diye konuştu.

KGF öz kaynaklarından şu anda tüm bankalar aracılığıyla "KGF Destek Kredisi-2 Paketi"ni de kullanıma açtıklarını belirten Özegen, 100 bin lira ile 3 milyon lira arasında cirosu olan firmaların 1 milyon lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olan firmaların 2 milyon lira, 25 milyon lira ile 50 milyon lira arasında ciroya sahip firmaların da 3 milyon liraya kadar KGF kefaletiyle krediye erişim imkanından yararlanabileceğini aktardı.

Özegen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) sağlanan kaynağa istinaden de TURWIB Programı ile kadın yönetici bulunan işletmelere destek sağlanarak, kadınların iş hayatına daha fazla katılımının amaçlandığını kaydetti. Erdoğan Özegen, TOBB Nefes Kredisi sayesinde de KGF kefaletiyle KOBİ'lere desteklerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Destek Paketi ile sektör ayrımı gözetmeksizin KOBİ'lere 35 milyon lira, KOBİ dışı iletmelere ise 250 milyon liraya kadar Hazine destekli KGF kefaletli kredi kullandırıldığını ifade eden Özegen, bu pakette de 3 yıl ana para ödemesiz 120 aya kadar vade imkanından yararlanılabileceğini bildirdi.

KGF paketleri, işletmelerin istihdamına yüzde 17 katkı sağladı

KGF kredilerinin etki analizinin de yapıldığını belirten Özegen, buna göre KGF paketlerinin işletme bazında yüzde 17'lik istihdam artışı sağladığını, firmaların satışlarında da yüzde 70 artış, temerrüde düşme oranlarında 0,6 puan azalış meydana geldiğini söyledi.

Özegen, kefalet desteği sağladıkları firmalardaki batık kredi oranlarının da sistemin çok altında olduğuna dikkati çekerek, "Şu ana kadar KGF mekanizmasında bu rakam bankacılık sektörünün çok altında, yüzde 2,73 seviyesinde. Bu rakam aslında söz konusu mekanizmanın doğru olarak kurgulandığını, doğru işlediğini ve Türk özel sektörüne doğru olarak hizmet ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi garanti mekanizmasının işlemesine katkı sağlayan hükümete ve özellikle Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji bakanları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB dahil tüm ortak ve paydaşlara teşekkür eden Özegen, reel sektöre bu teşviklerden yararlanması çağrısında bulundu.