Kredi borcu yapılandırma nedir ve nasıl yapılır? BDDK açıkladı!

Kredi kartı ve kredi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir gelişme gündeme geldi. Özellikle ekonomik dalgalanmaların etkisiyle borçlarını ödemekte zorlanan bireyler, "Kredi ve kredi kartı borçları yapılandırılacak mı?" sorusunu merakla araştırmaya başladı. Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, kredi yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için sunulan bu imkan hangi şartları içeriyor? İşte, detaylar…

KREDİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Ekonomik zorluklar nedeniyle kredi ve kart borçlarını ödemekte güçlük çeken milyonlarca vatandaş için yeni yapılandırma imkânı gündemde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2025 yılı itibarıyla devreye aldığı düzenleme kapsamında, hem bireysel kredi borçları hem de kredi kartı borçları için vadeli yapılandırma seçenekleri sunuluyor.

Kredi borcu yapılandırma nedir

Kredi yapılandırma; borcunu ödemekte zorlanan vatandaşların, mevcut kredi ya da kart borçlarını daha uzun vadelere yayarak, yeniden ödeme planı oluşturmasına imkân tanıyan finansal bir düzenlemedir. Bu işlem sayesinde aylık taksitler düşerken, ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

Kredi borcu yapılandırma nasıl yapılır

KREDİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, ilgili bankanın şubesi veya dijital kanalları üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurular sırasında gelir belgesi ve kimlik bilgileri talep ediliyor. Bankalar, borcun miktarına ve ödeme kapasitesine göre yeni bir taksit planı sunuyor. Onay sürecinin ardından borç, belirlenen vade ve faizle yeniden yapılandırılıyor.