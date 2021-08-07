KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı
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KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu başladı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakikada verildi.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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