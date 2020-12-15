KPSS 2020/14 | Sağlık Bakanlığı Personel Alımı tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2020;/14 sorgulama ekranı

Son Dakika! ÖSYM yaptığı açıklamada KPSS 2020/14 yerleştirme sonuçlarını açıkladı! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonları için yapılan personel seçme sınavı sonuçları uzun zamandır bekleniyordu. 12.000 sağlık personeline iş kapısı olacak sınavın sonuçlarını ÖSYM yayınladı! İşte KPSS 2020/14 tercih sonuçları ve sorgulama ekranı!

KPSS 2020/14 sınavına binlerce Sağlık Personeli adayı girmişti. 1 ve 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih yapan sağlıkçı adayları heyecanla bugünü bekliyordu. 15 Aralık 2020'de ÖSYM son dakika yaptığı duyuruyla KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KPSS 2020/14 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sınavı Sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklamayla aday olan binlerce kişinin sonuçlarına ve yerleştirme detaylarına buradan ulaşabileceğini söyledi. İşte ÖSYM KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı personelleri için yerleştirme sonuçları!

KPSS 2020/14 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Adaylar yerleştirme sonucu ekranında karşılarına çıkacak bölümlere gerekli bilgiler girerek Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personeli olup olmadıklarını görebilirler! Ayrıca burada ÖSYM KPSS 2020/14 sınavına dair sayısal verilere de ulaşabilirsiniz. Lisans ve Önlisans tüm KPSS sınav sonuçları ve sayısal verileri de aynı şekilde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer almaktadır!