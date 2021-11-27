Kozan'da bir öğretmen sattığı ürünlerden elde ettiği gelirle okulu boyattı - Haberler
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Kozan'da bir öğretmen sattığı ürünlerden elde ettiği gelirle okulu boyattı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan'da bir öğretmen sattığı ürünlerden elde ettiği gelirle okulu boyattı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir öğretmen, sattığı ürünlerden elde ettiği gelirle görev yaptığı okulun dış cephesini boyattı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir öğretmen, sattığı ürünlerden elde ettiği gelirle görev yaptığı okulun dış cephesini boyattı.

Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Tuncay Uzun, eski görev yeri Şanlıurfa'dan kente dolmalık biber, patlıcan ve isot getirdi.

Okul aile birliği aracılığıyla ürünleri satan Uzun, buradan elde ettiği gelirle okulunun dış cephesini boyattı.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de örnek davranışından dolayı öğretmene plaket verdi.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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