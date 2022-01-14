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Kozan'a yeni adliye binası

Kozan'a yeni adliye binası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan'a yapılacak yeni adliye binasının temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan'a yapılacak yeni adliye binasının temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi.

Kozan ilçesinde muhtarlar ile bir araya gelen Dağlı, 3 Ocak'ta ihalesi tamamlanan yeni adliye binasının yapımı için askı sürecinin sürdüğünü ardından temelinin atılacağını söyledi.

Muhtarlar Dağlı ve beraberindekilere mahallelerindeki eksiklerin tamamlanması için talepte bulundu.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili'de Adana'nın ve Kozan'ın faydasına olan her yatırıma Büyükşehir ve Kozan Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte olumlu yanıt verildiğini belirterek, "Toplumda çalışmaların engellenmesine yönelik algı oluşturulmak istenmekte ve buna Cumhur İttifakı olarak asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Toplantıya AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'da katıldı. - ADANA

Kozan'a yeni adliye binası

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