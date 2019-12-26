Köy okullarındaki 7 bin öğretmene mesleki gelişim programı

26.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:18

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıfları bulunan köy okullarındaki 7 bin öğretmen için mesleki gelişim programı uygulanacağını belirterek, "Bundan sonra köy okullarının daha da ilerletilmesi anlamındaki çabalarımız sürecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen "Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) Genel Koordinatörü Mine Ekinci ile öğretmenlerin katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı.

"Bugün buraya eğitim, öğretim hayatına birleştirilmiş sınıflarda okumuş bir Bakan olarak çıkıyorum." sözleriyle konuşmasına başlayan Selçuk, "Birleştirilmiş sınıflar veya köy okulları, ülkemizin yüreği, kalbi ve geleceği ile ilgili bir konu." ifadesini kullandı.

2023 Eğitim Vizyonu'nda da imkanı zayıf olan okullara, öğretmen eğitimine, öğrenme güçlüğü olan çocuklara yatırım hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, köy okullarını güçlendirmekle ilgili yeni bir azim ve çaba içinde olduklarına işaret etti.

"Birleştirilmiş sınıflardaki okullardaki 7 bin öğretmenin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz." diyen Selçuk, bunun en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediğini bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bu okullardaki öğretmenlerimiz, başka okullara gitseler bile bu deneyimlerini oraya taşıyacaklardır. Bu boşa harcanmış bir çaba olmayacak. Bundan sonra köy okullarının daha da ilerletilmesi anlamındaki çabalarımız sürecek. Projenin geleceği için umutluyum, buradaki çalışmaların eğitim sisteminin geneline şamil olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Dünyada da birleştirilmiş sınıf perspektifi var"

Dünyada çok ilginç okulların bulunduğunu, buralarda giderek aynı sınıfta farklı yaş gruplarının olmasını destekleyen bir perspektif ortaya konulduğunu aktaran Selçuk, bunun farklı kazanımları da beraberinde getirdiğini anlattı.

Proje kapsamında iki kitabın basıldığını, bu materyallerin sadece birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapan öğretmenler için değil tüm öğretmenler için yol gösterici bir kaynak olduğunu vurgulayan Selçuk, bu kitaba dijital ortamda ulaşmanın da mümkün olacağını belirtti.

Eğitimle ilgili iş birliklerinin çok önemli sonuçlar doğurduğuna değinen Selçuk, "Sabancı Vakfı ve KODA ile beraber, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin tümüne erişmenin sonrasında da genel olarak Türk eğitim sisteminin ilkokul kısmına yönelik çabalarımızı da artıracağız." diye konuştu.

"Güçlü öğretmen, güçlü gelecek" ifadesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Selçuk, "Öğretmenimiz mutlu olursa, güçlü olursa biz de ülke olarak çok mutlu çok güçlü olacağız. Öğretmenin gülümsemesi, çocukların gülümsemesi anlamına geliyor." dedi.

236 bin öğrencinin öğretmenine mesleki gelişim programı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise proje kapsamında, 236 bin dolayında köy okuluna giden öğrencinin akademik, sosyal becerilerinin geliştirilmesi için öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programı hazırladıklarını anlattı.

Boyacı, projenin sadece öğrencilerin etkinlikler yoluyla geliştirilmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda sosyal girişimcilik ve kırsal kalkınmaya da katkı vereceğini vurguladı.

"Projeyi Türkiye çapına yaygınlaştırıyoruz"

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise vakıf olarak destekledikleri projelerin tamamının, eğitime ve öğretmene yatırımla sonuçlandığını ifade etti.

Öğretmenler gündeme geldiğinde, Halide Edip'in öğrencisi ve Cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerinden anneannesi Rukiye Tarcan'ı anmak istediğini dile getiren Sabancı, "Anneannem bana azmetmeyi, çalışarak kazanmayı ve yılmamayı, yapmak istediklerimin peşinden koşmayı öğretti. İşte öğretmen bunu yapar ve koşturur, kazandırır, başarıya ulaştırır. Değerli öğretmenlerimiz, tüm toplumun yetişmesinde ve gelişmesindeki emekleri, azimleri, gelecek için en önemli kaynak." diye konuştu.

Vakıf olarak, haklardan eşit yararlanıldığı bir toplumu hayal ettiklerini vurgulayan Sabancı, "eğitim hakkının" da tartışılmaz olduğuna inandıklarını dile getirdi.

12 yıldır sürdürdükleri hibe programlarıyla özellikle eğitim konusundaki sivil toplum örgütlerine destek verdiklerini anlatan Sabancı, bu kapsamda, 3 yıl önce KODA ile çalışma yürüttüklerini aktardı.

Mesleklerinin ilk senesinde köy okullarına atanan öğretmenlerin belki daha önce hiç görmedikleri coğrafyalarda, çoğu zaman zorlu iklim şartlarında tüm güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Sabancı, bu şekilde hem öğretmen hem okul müdürü hem de rol model olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, KODA ve vakıflarınca yürütülen projenin, öğretmenlerin hem mesleki gelişimlerine destek olduğunu hem de deneyim paylaşmalarına imkan sağladığını belirten Sabancı, bugüne kadar bu sistemde 300'den fazla öğretmene eğitim sağlandığını kaydetti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Sabancı, "Özellikle Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bakanlığın kapılarını sivil topluma açtıkları ve KODA ile bir araya gelmemizi sağladıkları için. Bu güçlü birliktelikten hep beraber 7 bin köy öğretmeni hedefine beraber ulaşacağız ve bu proje başarılı olacak. Pilot uygulaması başarılı olmuş bu projeyi, Türkiye çapına yaygınlaştırıyoruz ve tüm köy okullarına, birleştirilmiş sınıflara ulaşma hedefindeyiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Projeye katkı veren KODA Genel Koordinatörü Mine Ekinci de derneklerinin proje kapsamında köy öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı veren çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Üç yıl önce kurulan derneklerinin Türkiye'nin çok farklı bölgesinde köy öğretmenlerinin ve aday öğretmenleri güçlendirmek için çaba verdiklerini anlatan Ekinci, yürüttükleri faaliyetlerde, 100'e yakın gönüllü öğretmen ve akademisyenin yer aldığını söyledi.

400 öğretmen, 7 bin köy öğretmenine ulaşacak

Türkiye'nin tüm köy öğretmenlerine ulaşarak, mesleki gelişimlerine destek olmayı hedefleyen proje kapsamında, ilk etapta 400 öğretmen eğitici eğitimi aldı. Bu öğretmenler, görev yaptıkları bölgelerde genç meslektaşlarına bilgi ve deneyimlerini aktararak, Türkiye'deki toplam 7 bin köy öğretmenine ulaşacak.

Program kapsamında, köy öğretmenleri için hazırlanan iki yeni kitap da tanıtıldı. "Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı" ile öğretmenlere mesleklerinin ilk yıllarında köyde yaşam ve nitelikli eğitime dair rehberlik yapılması hedefleniyor.

"Birleştirilmiş Sınıflar İçin Etkinlik Kitabı"nda ise farklı yaş gruplarından öğrencilerin bir arada eğitim aldığı birleştirilmiş sınıflardaki müfredata yönelik etkinlik önerileri yer alıyor. Kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle tüm köy öğretmenlerine ulaştırılacak.

Kaynak: AA