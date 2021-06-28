Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 960 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 960 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 182 milyon 53 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 942 bine, iyileşenlerin sayısı 166 milyon 555 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 495 bini, Hindistan'da 30 milyon 315 bini, Brezilya'da 18 milyon 420 bini ve Fransa'da 5 milyon 770 bini geçti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, en az bir doz aşı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlarına 150 avro değerinde harcama kartı verileceğini bildirdi.

Belçika'da her 3 kişiden birinin iki doz Kovid-19 aşısı olduğu duyuruldu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Bosna Hersek ve Karadağ'a Kovid-19 aşısı sağlayacağını açıkladı.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 868 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "son 149 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde bir engel bulunmadığını ve bu tarihten sonra hayatın yeniden normale döneceğini belirtti.

İtalya'da aşılananların sayısı 50 milyon 89 bin 618 oldu.

Kazakistan'da tek doz aşı olan kişi sayısının 3 milyonu geçtiği bildirildi.

Avustralya, salgında ortaya çıkan yeni yayılma öbeklerini yerel tedbirlerle yalıtmaya çalışıyor. Yayılmayı önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Tek kadınlarda dünya 31 numarası Büyük Britanyalı Johanna Konta, ekibindeki bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoshihide, 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak başkent Tokyo'da artış gösteren Kovid-19 vakalarına karşı hükümetin ihtiyatlı olduğunu vurguladı.

Liberya, salgın nedeniyle ilave tedbirler almaya başladı. Sağlık Bakanı Dr. Wilhelmina Jallah, devlet kurumları ve kamu ofislerinde çalışma kapasitelerinin yüzde 50 ile sınırlandırıldığını, diğer çalışanların da evden çalışmaya devam edeceğini söyledi. Okul ve ibadethanelerin Kovid-19 protokollerine göre açık kalacağını dile getiren Jallah, düğün, parti ve cenaze gibi toplu etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yeniden uzatılan tam karantina tedbirlerinden olumsuz etkilenen grupların zararını karşılamak için 36 milyar dolarlık yeni teşvik paketini duyurdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere'den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldı.

Bilim insanları, Kovid-19'un ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta varyantının, virüsün yabani tipine (doğal fenotipine) göre geliştirilen aşılara karşı dirençli olabileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19 aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın tahmin edilenden çok daha uzun süre koruma sağlayabileceği iddia edildi.

Bugün itibarıyla alkol satışı ve sosyal toplantı yasakları dahil sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerini uygulamaya koyan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Delta varyantının yaygınlaşması endişe yaratıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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