Kosova'da vatandaşlar yeni yılı havai fişeklerle karşıladı - Haberler
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Kosova'da vatandaşlar yeni yılı havai fişeklerle karşıladı

Kosova'da vatandaşlar yeni yılı havai fişeklerle karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kosova'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen yasaklar yeni yıl kutlamalarına engel olurken, başkent Priştine'de bazı vatandaşlar havai fişekler ve maytaplar patlatarak yeni yılı karşıladı.

Kosova'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen yasaklar yeni yıl kutlamalarına engel olurken, başkent Priştine'de bazı vatandaşlar havai fişekler ve maytaplar patlatarak yeni yılı karşıladı.

Kosova'da korona virüsün (Covid-19) Omicron mutasyonunun yayılmasını önlemek adına alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında Kosovalılar yılbaşı gecesini evlerinde kutladılar. Ancak Kosova'da vatandaşlar, saatlerin 24.00 göstermesi ve 2022'ye girilmesi üzerine kendi inisiyatiflerini kullanarak başkent Priştine'de yeni yılı havai fişekler ve maytapların patlatarak karşıladı. Priştine'de gökyüzünü dakikalarca aydınlatarak renkli görüntülere sahne olan havai fişekler, Kosova'da 2022 yılına girildiğini sembolize eden tek gösteri oldu. - PRİŞTİNE

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