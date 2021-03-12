Kosova'da seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi
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Kosova'da seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi

12.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:54
Kosova'da seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi

Kosova'da artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından, kurulan seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi yapılmaya başlandı.

Kosova'da artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından, kurulan seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi yapılmaya başlandı.

Kosova'da artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından, kurulan seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi yapılmaya başlandı. Ülkede seçim kampanyasının ardından yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakalarına karşı, Prizren Belediyesi'ne bağlı Aile Hekimliği, kentteki tarihi Şadırvan Merkezi'nde seyyar sağlık çadırı kurdu. Sağlık çadırlarında vatandaşlara ücretsiz PCR testi yapmaya başladı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Akif Koro isimli vatandaş, uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi. Kimlik kayıt işlemleri ardından Prizren Belediyesi Aile Hekimliği hemşireleri tarafından yapılan PCR testi ardından açıklanan sonuçlarda, çok sayıda pozitif vakanın tespit edildiği gözlendi. Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 milyon 800 bin nüfusa sahip Kosova'da 600 binin üzerinde kişinin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.


Kosova'da seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi
Kosova'da seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi
Kosova'da seyyar sağlık çadırlarında koronavirüs testi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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