Koronavirüsü yenen anne, bebeğine sarılmak için gün sayıyor
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Koronavirüsü yenen anne, bebeğine sarılmak için gün sayıyor

Koronavirüsü yenen anne, bebeğine sarılmak için gün sayıyor
05.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:50

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hamileliğinin 39. haftasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan ve sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Şerife Bozyiğit, taburcu olmanın sevincini yaşıyor.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hamileliğinin 39. haftasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan ve sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Şerife Bozyiğit, taburcu olmanın sevincini yaşıyor.

Konya'da yaşayan 25 yaşındaki Şerife Bozyiğit, öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Hamileliğinin 39. haftasına giren Bozyiğit koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, hastanenin Kovid-19 servisinde tedavi altına alındı.

Anne ve bebeği alkışlarla taburcu edildi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde de takibe alınan Bozyiğit'in, hastanenin Kovid-19 ameliyathanesinde sezaryenle doğumu gerçekleştirildi.

"Mehmet Eren" adını verdikleri sağlıklı bir bebeği dünyaya getiren anne Bozyiğit, 8 gün süren Kovid-19 tedavisinin ardından hastalığı yendi.

Hastaneden doktor ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilen anne Bozyiğit, sıkı tedbirlerle ve kendini izole ederek emzirdiği bebeğine sarılmak için adeta gün sayıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Esma Kepenek Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastasının 8 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Koronavirüse yakalanan diğer gebe vakalardan hastasının farklı olduğuna dikkati çeken Kurt, şöyle konuştu:

"Tedavinin yanı sıra bebeğin korunması ve anne sütünden mahrum kalmaması çok önemliydi. Bebek, anne ile mesafe kuralı gözetilerek aynı odada kaldı. Bu arada anne de bebeğini emzirdi. Ellerini yıkayarak ve maske takarak emzirdikten sonra bebeği anneden uzak tuttuk. Bu şekilde takip uyguladık. Hastanın şikayetleri ortadan kalkınca, klinik olarak düzelince taburcu ettik. Genel durumu iyi olan bebeğin Kovid-19 testi de negatif çıkınca şifa ile taburcu ediyoruz. Evde izolasyonla anneyi taburcu ediyoruz. Evde de maskeli şekilde, ellerini yıkadıktan sonra bebeğini emzirecek, arkasından yavrusunu kendinden uzak tutacak. İzolasyon bu şekilde devam edecek. Bu annenin farkı, burada sezaryene alındı ve sonrasında emziren anne sürecine girdi. Anne ve bebeğinin şifa ile taburcu olmasından büyük mutluluk duyduk."

Annenin takibini yapan üniversitenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Fatma Kılıç ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Bozyiğit'in multidisipliner çalışma ile sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Serviste üst düzey tedbirlerin alındığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu tür durumlarda anne ve bebeğin sağlığı ön planda düşünülerek sezaryen ile doğumun daha sağlıklı olduğuna karar verdik ve hastanemizde Kovid-19 hastalarına özel hazırlanan ameliyathanede hastayı sezaryene aldık. Cerrahi operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir sorun yaşanmadı. Hastanın takiplerine Kovid-19 servisinde devam ettik. Anneye gerekli önlemler anlatılarak, bebeğin anne sütü alması sağlandı. Hastamızı tek geldiği hastanemizden 2 kişi olarak, sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"Yönümü dönerek, kendimi izole ederek emziriyorum"

İlk çocuğunu dünyaya getiren Şerife Bozyiğit de çok mutlu olduğunu belirterek, "Şifa ile taburcu oldum. Tüm doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Benim gibi hastalara da şifa diliyorum. Bir anne olarak bebeğimin yüzüne bakamıyorum. Yönümü dönerek, kendimi izole ederek emziriyorum. Bebeğimi kucaklayamadım. Tabii ki bunlar geçici, inşallah yakın zamanda yavruma doya doya sarılacağıma eminim." diye konuştu.

Konuşmakta zorlanan ve gözyaşlarını tutamayan baba Mehmet Bozyiğit ise zor günleri geride bıraktıklarını ifade ederek, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Allah, devletimize zeval vermesin, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Koronavirüsü yenen anne, bebeğine sarılmak için gün sayıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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