Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor - Magazin
Hüseyin Arslan, Magazin

Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul'un akrabası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akkul'un şimdilik durumu umut verici ama stabil" dedi.

04.04.2020 07:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 07:44
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisi konularak yoğun bakıma alındı. Tedavisine devam edilen Akkul'un eşi Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan, sosyal medya hesabından sunucunun sağlık durumu hakkında gelişmeleri anlattı.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIĞINDA HABER VERECEĞİZ"

Arslan yaptığı paylaşımda "Burak Akkul'un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, inanıyoruz, umuyoruz çok yakında çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

"DURUM UMUT VERİCİ AMA STABİL"

Sunucunun sağlık durumu hakkında açıklama yapan Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Durumda anlatılabilir büyük değişiklikler olmadıkça buraya bir şey yazmak çok anlamlı gelmiyor. Ama bu kadar soran ve merak eden için; şimdilik durum umut verici ama stabil. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun."

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu Magazin
Mehmet Öz, Nusret'in cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla olay oldu
Survivor'dan elenen yarışmacılara koronavirüs şoku! Ülkeye dönemiyorlar Magazin
Survivor'dan elenen yarışmacılara koronavirüs şoku! Ülkeye dönemiyorlar
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı yasağına takıldı Magazin
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı yasağına takıldı
İrem Sak'tan canlı yayında çok konuşulacak estetik itirafı Magazin
İrem Sak'tan canlı yayında çok konuşulacak estetik itirafı
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı Magazin
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Yoğun bakıma alınan Akkul'un durumu nasıl? Kayınbiraderi cevapladı Magazin
Yoğun bakıma alınan Akkul'un durumu nasıl? Kayınbiraderi cevapladı
'Sıra bende' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
''Sıra bende'' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Seren, gündemi sarsan darp iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Seren, gündemi sarsan darp iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise...
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı
Karantina Selena'ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi
Karantina Selena'ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Demet Akalın Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Nisan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 09:03:43. #1.15#
title