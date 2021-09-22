Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 168 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 655 testte 28 bin 168 vaka tespit edildi. 242 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 655 testte 28 bin 168 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız yüzde 68,91. Sadece 7 ilde bu oran yüzde 75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa yüzde 42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Kovid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri