Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 898 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 898 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 898 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 270 bin 426 testte 22 bin 898 vaka tespit edildi. 91 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 947 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 270 bin 426 testte 22 bin 898 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 947 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,28, 2'nci doz ortalaması yüzde 44,51 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 142 bin 569, 2'nci dozda 27 milyon 624 bin 886 ve 3'üncü dozda 5 milyon 42 bin 22 olmak üzere toplam 73 milyon 809 bin 477 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'ARTIŞ HIZI AZLAMA EĞİLİMİNDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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