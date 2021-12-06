Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 33 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 269 testte 20 bin 33 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 269 testte 20 bin 33 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2'nci doz oranı yüzde 75'in altında. Aşı önemini koruyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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