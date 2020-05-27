Korona virüs tedbirlerine uymayan 135 kişiye işlem yapıldı
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Korona virüs tedbirlerine uymayan 135 kişiye işlem yapıldı

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı toplam 135 şahsa toplamda 192 bin 581 TL para cezası kesildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 135 kişiye işlem yapıldı
27.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:52

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı toplam 135 şahsa toplamda 192 bin 581 TL para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, tedbirler kapsamında son bir hafta içerisinde sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 62 kişiye 60 bin 277 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üstü 6 kişiye 12 bin 534 TL ve 20 yaş altı 67 kişiye ise 119 bin 770 TL olmak üzere toplamda 192 bin 581 TL idari para cezası işlemi uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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