Korona ekibi denetimde
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Korona ekibi denetimde

23.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:29
Korona ekibi denetimde

Covid-19 tedbirleri kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamlığı'nca oluşturulan Korona virüs Denetim Ekibi, alan taraması yaptı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamlığı'nca oluşturulan Korona virüs Denetim Ekibi, alan taraması yaptı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Muratlı İlçe Denetim Ekibi tarafından kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kontrollü hayatla birlikte en önemli tedbirler olan maske, sosyal mesafe ve temizliğe vurgu yapıldı. Bu kapsamda Muratlı'nın ticari taksi ve minibüsleri denetlendi.

Önceden belirlenen güzergahtaki mekanlar ve işletmeler de gezilerek; işletmecilerden tedbirli olmaları istendi. - TEKİRDAĞ

Korona ekibi denetimde
Korona ekibi denetimde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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