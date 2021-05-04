Korkuteli'nde 4 ayda 15 bin aşı yapıldı
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Korkuteli'nde 4 ayda 15 bin aşı yapıldı

Korkuteli'nde 4 ayda 15 bin aşı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Nihat Ateş, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 4 ayda 15 bine yakın aşı uygulaması yaptıklarını açıkladı.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Nihat Ateş, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 4 ayda 15 bine yakın aşı uygulaması yaptıklarını açıkladı. Ateş ayrıca 2 haftadır biontech aşısının da ilçede uygulanmaya başladığını ifade etti.

Covid-19 pandemisiyle mücadelede en önemli silahı olan aşılamaya olan yoğun ilgisi memnuniyet verici şekilde arttığını kaydeden Başhekim Ateş," 2 haftadır Biontech aşısını da da uyguladığımız ilçemizde, Ramazan ayında tam kapanma günlerinde haftanın 7 günü gündüz ve iftardan sonra da aşı uygulamamız devam etmektedir. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız MHRS' den randevularını alarak randevu yeri ve saatini bildiren SMS'lerini göstermek suretiyle kolluk gücü denetimlerinden geçip aşılarını yaptırabilirler." İfadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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