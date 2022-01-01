Köprü geçiş ücreti iki yönde mi olacak, geçiş ücretine zam mı geldi, ne kadar? Boğaz köprüsü, FSM ve 3. köprü geçiş ücreti çift yönlü mü?

Köprü geçiş ücreti iki yönde mi olacak, geçiş ücretine zam mı geldi, ne kadar? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Peki, zamlı köprü fiyatları ne kadar oldu? 2022 zamlı köprü geçiş ücretleri kaç TL? Boğaz Köprüsü geçişlerine zam mı geldi 2022? Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güncel geçiş fiyatları ne kadar kaç TL? Bilgiler sizlerle... Boğaz köprüsü, FSM ve 3. köprü geçiş ücreti çift yönlü mü?

BOĞAZ KÖPRÜSÜ GEÇİŞLERİNE ZAM MI YAPILDI 2022?

Ulaştırma Bakanlığı Avrasya tüneli geçiş ücretine 1 Ocak itibarıyla zam yapıldığını açıkladı. 2021 yılında tek yön otomobil için 46 lira olan ücret 53 liraya çıktı. Ayrıca Avrasya Tüneli'nde 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli gece tarifesi uygulanacak. Daha önce tek yönlü olarak ücret alınan Boğaz köprülerinde de köprü geçiş ücretleri bundan sonra iki eşit parçaya bölünecek ve iki yönlü olarak alınacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

KÖPRÜLERDEN ARTIK İKİ YÖNLÜ ÜCRET ALINACAK

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde tek yönlü ücretlendirme yapıldığı anımsatılarak, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi. Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 lira olarak belirlendi." denildi.

AVRASYA TÜNELİ GECE YARISI YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

46 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücretine ise zam yapıldığı belirtilen açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00–00.00 arasında tek yönde 53 lira, 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlendi. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındı."

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet