Konyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyun ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan, yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalıları Ömer Ali Şahiner ve Nejc Skubic yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Kaynak: AA