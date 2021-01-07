Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Şut ve gol çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Kocaeli Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını hakem Serkan Tokat yönetecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm