Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor
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Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor

21.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:57
Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Konya Yolu Alt Geçidi'nin inceleyerek, 26 Aralık 'ta açılacağının müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Konya Yolu Alt Geçidi'nin inceleyerek, 26 Aralık 'ta açılacağının müjdesini verdi.

Konya Yolu Gölbaşı İlçe Merkezi Alt Geçit Projesi'ni Başkan Yardımcılarıyla birlikte yakından inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, alt geçidin 26 Aralık'da açılacağını duyurdu. Alt geçidin tabelasını vince çıkarak işçilerle birlikte asan Başkan Şimşek "Gölbaşımızın güzelliğine yakışan bir projede daha sona yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin, yapım aşamasında verdikleri büyük özveri için özellikle Gölbaşılı hemşerilerimiz ve bölge esnafımıza; projenin yapım aşamasından son aşamasına kadar desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile eski dönem bakanlarımıza, bürokratlarımıza, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen bütün geçmiş dönem Gölbaşı Belediye Başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Başkan Şimşek, "Bu gurur bizlere nasip oldu. Gölbaşı'mıza Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olacağına inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA

Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor
Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor
Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor
Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor
Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor
Konya Yolu Alt Geçidi 26 Aralık'ta açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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