Konya Valisi Özkan, salgınla mücadele eden kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Pandemi Danışma Merkezi ve Çözüm Merkezi ile Kriz Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, birimlerde görevli kadın personelin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.