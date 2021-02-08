Konya Valisi Özkan Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret etti
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Konya Valisi Özkan Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret etti

08.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:10
Konya Valisi Özkan Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret etti

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerine ziyarette bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özkan, ilçe kaymakamlarını ziyaret ederek faaliyetler ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Altınekin Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda, ilçenin ekonomik durumu ve potansiyeli, pandemi durumu, kırsal kalkınma projeleri, kuraklık konusu, tarımda daha az su isteyen alternatif ürünlerin üretilmesi ve teşviki, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları değerlendirilerek istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Cihanbeyli'nde düzenlenen Kamu ve Özel Sektör Değerlendirme toplantısında da ilçenin ekonomik durumu ve potansiyeli, devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarının değerlendirilmesinin ardından istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar, ilçe özelinde kuraklığa dayanaklı ve az su isteyen bitkilerin üretimi konusu, kırsal kalkınma projeleri ve ilçenin pandemi durumu katılımcılarla istişare edildi.

Özkan, Kulu'da ise değerlendirme toplantısının ardındanÖmeranlı Mahallesi'nde hizmet sunacak Ömeranlı Entegre Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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