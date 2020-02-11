Konya'daki bakkal ve marketlerin çalışma saatlerine düzenleme

11.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:57

Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki 6585 Sayılı Kanunun 13'üncü maddesi uyarınca Konya'da faaliyet gösteren 100 metrekarenin üzerindeki bakkal ve marketlerin çalışma saatleri yeniden belirlendi.



Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz, Konya Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanı Murat Çetin ve Konya Bakkallar Odası Başkanı Feridun Göner ortak bir açıklama yaparak, Konya'da faaliyet gösteren 100 metrekarenin üzerindeki işletmelerin açılış ve kapanış saatlerinin yeniden belirlendiğini duyurdu.



KONESOB ve Konya Ticaret Odasının talebi doğrultusunda Konya Valiliğinin 17 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 100 metrekarenin üzerindeki bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini yeniden belirlediğini söyleyen KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun 13'üncü maddesi gereğince, Konya Valiliğimiz odalarımızın talepleriyle ilimiz merkezini oluşturan Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde 100 metrekarenin üzerinde faaliyet gösteren bakkal ve marketlerle sınırlı olmak üzere 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde çalışma saatlerinde bir düzenlemeye gitmiştir. Buna göre 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında (yaz dönemi) 09.00 - 22.00 saatleri, 1 Ekim - 31 Mart tarihleri arasında (kış dönemi) 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık kalmalarına, dini bayramlarda arefe gününden 1 hafta öncesi (7 gün önce) ve 31 Aralık gününde bahse konu iş yerlerinin kapanış saatinin 00.00 olarak belirlenmesine, dini bayramların 1. ve 2. günü kapalı tutulmasına karar verilmiş olup, karara uymayanlar hakkında 6585 sayılı kanunun 18'inci maddesinin (g) bendine göre işlem yapılacak. Kararın ve çalışma saatlerinin 100 metrekarenin üzerinde faaliyet gösteren bakkal ve market işleten esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu önemli kararın alınmasından dolayı her daim esnaflarımızın yanında yer alan Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a tüm esnaf ve sanatkarlarımız ve işletmelerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA