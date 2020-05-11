Konya'da toplu ulaşımda yeni nesil dezenfeksiyon dönemi Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği "Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi"nin, toplu ulaşım araçlarında başarıyla uygulandığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği "Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi"nin, toplu ulaşım araçlarında başarıyla uygulandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kuru buhar üreten ve el teması olmayan yeni sistemde virüslerin, yüzde yüze yakın bir oranda dezenfekte edilebildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede toplum sağlığını korumak için geliştirilen sistemle ilgili şunlar kaydedildi:

"KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmet Sami Yılmaz tarafından projelendirilen ve Türkiye'de bir ilk olan Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarında kullanılarak olumlu sonuç elde edildi. Sistemin hayata geçmesiyle dezenfekte işlemleri artık el teması yapılmasına gerek kalmadan gerçekleşebilecek. Uygulandığı yüzeye 10 ila 20 mikron arasında kuru buhar gönderen yeni nesil sistem, yüzeyde gün boyunca oluşan mantarların, bakteriyel ve virüssel organizmaların yüzde yüze yakın bir oranda dezenfekte edilmesini sağlıyor."

Kaynak: AA