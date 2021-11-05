Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki araca ateş açarak öldüren sanık hakim karşısında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki araca ateş açarak öldüren sanık hakim karşısında

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki araca ateş açarak öldüren sanık hakim karşısında

Konya'da tartıştığı kişiyi aracında silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı kişiyi aracında silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Küçükkeskin, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Küçükkeskin, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Kimseyi öldürme amacı taşımadığını ifade eden Küçükkeskin, olayla ilgili daha önce yaptığı savunmaların doğru olduğunu öne sürdü.

Maktule öldürme kastıyla ateş etmediğini savunan Küçükkeskin, "Araçlar hareket halindeydi. Düz bir yer değildi, dönemeçli bir sokaktı. Aracın lastiklerine doğru ateş ettim. Maktul bana küfrettiği ve beni tehdit ettiği için korkutmak amacıyla ateş etmiştim. Daha sonra da polislere direnmedim. Olay yerine gelen kişiler sivildi, polis kıyafetleri yoktu, ellerinde de silah vardı. Polisler tarafından ateş edilince ben de toprağa doğru ateş ettim. Polis 'teslim ol' deyince elimdeki silahı bıraktım ve teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Maktul Kamil Başaralı'nın oğlu müşteki Mehmet Ali Başaralı ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, Küçükkeskin'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tanık olarak dinlenen Uğur Ç. ise "Sanık, maktulün aracını, konuşmak amacıyla takip etti. Ancak maktul sanığa küfretti. Aralarında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşme olunca, biz de sanığı tutarak arabaya bindirdik. Maktul giderken küfretmeyi sürdürdü. Sanık ile maktul araçlardan inip tartıştıkları sırada sanığın elinde silah yoktu. Daha sonra aracı takip etmeye başlayınca ben sanıkta silah olduğunu gördüm. Sanık sağ eliyle araca doğru ateş etti." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesinde 11 Şubat'ta aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Kamil Başaralı olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir seraya saklanan şüphelilerden 2'si, kendilerini gözaltına almak isteyen polise tabancayla ateş açmış, bir süre polise direnen şüpheliler kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Mustafa Küçükkeskin hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

 ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

ABD, Colonial Pipeline siber saldırısına ilişkin bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

 ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title