Konya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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Konya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Konya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Konya'da sağanak etkili oldu.

Konya'da sağanak etkili oldu.

Kentte akşam saatlerine doğru başlayan kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı bölgelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar cadde ile sokaklarda zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitler ve bina saçaklarının altları ile tramvay duraklarına sığındı.

Sağanak yağıştan korunmak için karton kullananlar ve aracı bozulanlar kameralara yansıdı.

Şehrin çeşitli bölgelerinde yağmur aralıklarla sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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