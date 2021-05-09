Konya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Selim Namalan (29) idaresindeki 60 ZV 313 plakalı otomobil, Soğukkuyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Cezmi Namalan (34) ve Ozan Bakırcı (18) yaralandı. Otomobilde sıkışan Cezmi Namalan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu