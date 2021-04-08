Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AAC 602 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi Mortaş Kavşağı'nda devrildi.

Kazada araçta bulunan Hasan Sağlam (21) ve Abdullah Ferhat Çerçioğlu (27) yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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