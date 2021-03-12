Konya'da katener bakım otosu ile kamyonet hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı
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Konya'da katener bakım otosu ile kamyonet hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı

12.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:50
Konya'da katener bakım otosu ile kamyonet hemzemin geçitte çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, katener bakım otosu ile kamyonetin hemzemin geçitte çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, katener bakım otosu ile kamyonetin hemzemin geçitte çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Haluk Harputlu (51) idaresindeki 42 E 3501 plakalı kamyonet, Yunuslu Mahallesi Yunuslu Caddesi'ndeki hemzemin geçitte, Numan Usullu (28) idaresindeki katener bakım otosu ile çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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