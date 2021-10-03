Konya'da evden jeneratör çaldıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı - Haberler
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Konya'da evden jeneratör çaldıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Konya'da evden jeneratör çaldıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde evden jeneratör çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde evden jeneratör çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Kozağaç Mahallesi'ndeki evden jeneratör çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekiplerce jeneratörü İsmail S. (25) ve Eren C'nin (19) çaldığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin jeneratörü 3 bin 500 liraya Mustafa K'ye, bu kişinin de 6 bin liraya Durmuş Ali Ç'ye sattığının belirlenmesi üzerine bu şahıslar da gözaltına alındı. Durmuş Ali Ç'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı jeneratör, sahibine teslim edildi.

Durmuş Ali Ç. ve Mustafa K, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İsmail S. ve Eren C. ise çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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