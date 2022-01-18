Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu - Haberler Spor
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Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Konyaspor-Adana Demirspor maçında duygu seli yaşandı. Ahmet Çalık'ın çok sevdiği Sezen Aksu'nun 'Doymadım doyamadım' şarkısı çalındı, tüm stat hep bir ağızdan söyledi. O anlarda maçın spikeri Ali Ferahbot da duygularına hakim olamadı.

Konya şehri ve taraftarı Ahmet Çalık'a veda etti. 27 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu için Adana Demirspor maçında tören düzenlendi. Ahmet Çalık'ın çok sevdiği Sezen Aksu'nun 'Doymadım doyamadım' şarkısı çalındı. Tüm stat hep bir ağızdan söyledi.

Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçı anlatan spiker Ali Ferahbot, duygusal anlar yaşadı. Sesi titreyen Ferahbot, bir süre sessiz kaldı. Karşılaşamnın 6. dakikasında oyun durdu. Ahmet'in takım arkadaşları yere yığıldı. Ferahbot o anlarda da hayli zorlandı.

Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğulduGörüntü: beIN Sports

Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu

Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu

Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu

Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu

Konya'da duygu seli! Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Ahmet Çalık, Konyaspor, Spor, Haber

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